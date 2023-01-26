Зеленський про Путіна: він для мене ніхто, переговори з ним не цікаві

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не цікаві переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому він наголосив, що Москва нібито просить миру, але атакує Україну ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в інтерв'ю Sky News .

Зеленський на запитання про те, чи допоможе зустріч з Путіним закінчити війну, сказав, що йому не цікаві переговори з главою Кремля.

"Мені це не цікаво. Нецікаво зустрічатися, нецікаво говорити... Я справді не розумію, хто ухвалює рішення в Росії", - заявив президент.

При цьому він наголосив, що Україна не хоче воювати на території Росії, оскільки люди є пріоритетом.

"Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. От і все", - додав глава держави.

На запитання, чи не запізно для переговорів, Зеленський сказав: "Після повномасштабного вторгнення для мене Путіна ніхто".

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що не бачить з ким можна говорити в Росії та заявив, що немає впевненості у тому, що Путін ще живий.

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