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Без посередників. У російському МЗС захотіли прямих перемовин з Україною

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Москва, П'ятниця 13 січня 2023 08:45
Без посередників. У російському МЗС захотіли прямих перемовин з Україною Фото: у МЗС Росії хочуть, аби переговори з Україною були без посередників (t me nexta live)
Автор: Наталія Юрченко

У російському Міністерстві закордонних справ хочуть, щоб у випадку відновлення переговорів з Україною вони були без посередників.

Відповідну заяву зробив представник МЗС Росії Олексій Поліщук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

У Москві наголосили, що хочуть, аби переговори з Україною проходили без західних країн, оскільки ті нібито мають свої цілі.

"Якщо і коли ці контакти відновляться, то вони, швидше за все, теж будуть прямими. І це було б найкращим варіантом, оскільки, як показує практика, західні посередники часто переслідують власні цілі та намагаються впливати на перебіг переговорів, діючи не для врегулювання конфлікту, а у власних політичних та економічних інтересах", - сказав Поліщук.

Нагадаємо, наразі Україна та Росія не проводять переговорів. Проте у Кремлі щораз наголошували, що готові продовжити їх на власних умовах.

Керівництво України пояснювала, що Україна готова повернутися за стіл переговорів після покращення позицій на фронті або у випадку виводу РФ своїх військ.

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