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Если решит вывести войска из Украины. США не исключают ослабления санкций против России

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Вашингтон, Четверг 26 января 2023 19:13
Если решит вывести войска из Украины. США не исключают ослабления санкций против России Фото: Виктория Нуланд, замгоссекретаря США (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты могут рассмотреть вариант смягчения санкций против России, если Кремль выведет свои войска с территории Украины и провести переговоры о завершении войны.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой выступление в ходе слушаний в Конгрессе.

"В контексте решения России вести серьезные переговоры, вывести свои войска из Украины и вернуть территорию, я, конечно, буду поддерживать (смягчение санкций, - ред.). Думаю, что и госсекретарь Энтони Блинкен тоже", - заявила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ему не интересны переговоры с российским диктатором сейчас, добавив, что после полномасштабного вторжения Путин для него никто.

Кроме того, Зеленский заявлял, что не видит с кем можно говорить в России и заявил, что нет уверенности в том, что Путин еще жив.

Добавим, что недавно в российском МИДе захотели прямых переговоров с Украиной и без посредников.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров по прекращению войны.

Отметим, что сейчас Украина и Россия не проводят переговоры, кроме тех, которые касаются обменов пленными. Однако в Кремле часто заявляют о "диалоге", выдвигая свои условия.

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