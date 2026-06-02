Якщо поруч немає аптеки: у НСЗУ розповіли, як отримати "Доступні ліки" поштою

Головне: Ліки поштою: Українці можуть безкоштовно отримувати препарати за програмою "Доступні ліки" через поштовий сервіс "Укрпошта.Аптека".

Хто може скористатися послугою

У НСЗУ пояснили, що сервіс особливо актуальний для жителів віддалених населених пунктів, громад з обмеженим доступом до аптек, а також територій, де логістика залишається складною через наслідки війни.

Через "Укрпошта.Аптека" можна замовити ліки та медичні вироби за програмою "Доступні ліки" для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань, цукрового діабету 2 типу, хвороби Паркінсона, епілепсії, глаукоми, мігрені, хронічних захворювань дихальних шляхів, розладів психіки та поведінки, а також низки інших хвороб.

Крім того, через сервіс доступні тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові для пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу.

Водночас через поштовий сервіс не відпускають інсуліни, наркотичні та психотропні лікарські засоби.

Як замовити ліки через "Укрпошту"

Для отримання препаратів необхідно спочатку звернутися до сімейного лікаря, терапевта, педіатра або профільного спеціаліста та отримати електронний рецепт за програмою "Доступні ліки".

Після цього потрібно зателефонувати до контакт-центру "Укрпошта.Аптека" за номером 0 800 300 545 і в голосовому меню обрати пункт "Замовити ліки". Також оформити замовлення можна самостійно через сайт сервісу.

Під час оформлення замовлення необхідно повідомити 16-значний номер електронного рецепта та 4-значний код його погашення, які надходять у SMS або вказуються в інформаційній довідці.

Після цього оператор-фармацевт допоможе підібрати необхідний препарат і оформить замовлення.

Як отримати замовлення

Коли ліки прибудуть до відділення, пацієнт отримає SMS-повідомлення.

Забрати препарати можна у поштовому відділенні протягом семи календарних днів. Для жителів населених пунктів, які обслуговують пересувні відділення "Укрпошти", доставка здійснюється за маршрутами їхньої роботи.

Скільки ліків доступно за програмою

У НСЗУ нагадали, що зараз до програми реімбурсації входять 778 позицій.

Серед них:

650 лікарських засобів;

59 препаратів інсуліну;

34 комбіновані препарати;

36 медичних виробів, зокрема тест-смужки.

Із загального переліку 284 позиції пацієнти можуть отримати безкоштовно, а ще 494 - з частковою доплатою.

Як і в аптеках-партнерах НСЗУ, ліки за програмою "Доступні ліки" через "Укрпошта.Аптека" відпускаються безкоштовно або з частковою доплатою залежно від обраного препарату.