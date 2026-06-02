Если рядом нет аптеки: в НСЗУ рассказали, как получить "Доступные лекарства" по почте

Главное: Лекарства по почте: Украинцы могут бесплатно получать препараты по программе "Доступные лекарства" через почтовый сервис "Укрпочта.Аптека".

Кто может воспользоваться услугой

В НСЗУ объяснили, что сервис особенно актуален для жителей отдаленных населенных пунктов, общин с ограниченным доступом к аптекам, а также территорий, где логистика остается сложной из-за последствий войны.

Через "Укрпошта.Аптека" можно заказать лекарства и медицинские изделия по программе "Доступные лекарства" для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, сахарного диабета 2 типа, болезни Паркинсона, эпилепсии, глаукомы, мигрени, хронических заболеваний дыхательных путей, расстройств психики и поведения, а также ряда других болезней.

Кроме того, через сервис доступны тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови для пациентов с сахарным диабетом 1 типа.

В то же время через почтовый сервис не отпускают инсулины, наркотические и психотропные лекарственные средства.

Как заказать лекарства через "Укрпочту"

Для получения препаратов необходимо сначала обратиться к семейному врачу, терапевту, педиатру или профильному специалисту и получить электронный рецепт по программе "Доступные лекарства".

После этого нужно позвонить в контакт-центр "Укрпошта.Аптека" по номеру 0 800 300 545 и в голосовом меню выбрать пункт "Заказать лекарства". Также оформить заказ можно самостоятельно через сайт сервиса.

При оформлении заказа необходимо сообщить 16-значный номер электронного рецепта и 4-значный код его погашения, которые поступают в SMS или указываются в информационной справке.

После этого оператор-фармацевт поможет подобрать необходимый препарат и оформит заказ.

Как получить заказ

Когда лекарства прибудут в отделение, пациент получит SMS-сообщение.

Забрать препараты можно в почтовом отделении в течение семи календарных дней. Для жителей населенных пунктов, которые обслуживают передвижные отделения "Укрпочты", доставка осуществляется по маршрутам их работы.

Сколько лекарств доступно по программе

В НСЗУ напомнили, что сейчас в программу реимбурсации входят 778 позиций.

Среди них:

650 лекарственных средств;

59 препаратов инсулина;

34 комбинированных препарата;

36 медицинских изделий, в частности тест-полоски.

Из общего перечня 284 позиции пациенты могут получить бесплатно, а еще 494 - с частичной доплатой.

Как и в аптеках-партнерах НСЗУ, лекарства по программе "Доступные лекарства" через "Укрпошта.Аптека" отпускаются бесплатно или с частичной доплатой в зависимости от выбранного препарата.