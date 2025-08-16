Якщо переговори з Зеленським пройдуть добре, призначимо зустріч з Путіним, - Трамп

"Президент Зеленський прибуде до Вашингтона, в Овальний кабінет, у понеділок після обіду. Якщо все піде добре, ми призначимо зустріч з президентом Путіним", - заявив він.

На думку Трампа, така зустріч може "врятувати життя мільйонів людей".

Нагадаємо, дорогою з Аляски до Вашингтона Дональд Трамп провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами країн НАТО. Він розповів про результат зустрічі з Путіним.

Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, поїде до Вашингтона для обговорення деталей завершення війни з Трампом.