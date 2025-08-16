Если переговоры с Зеленским пройдут хорошо, назначим встречу с Путиным, - Трамп

Президент США Дональд Трамп пообещал назначить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, если переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским 18 августа пройдут успешно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в соцсети Truth Social.
"Президент Зеленский прибудет в Вашингтон, в Овальный кабинет, в понедельник после обеда. Если все пойдет хорошо, мы назначим встречу с президентом Путиным", - заявил он.
По мнению Трампа, такая встреча может "спасти жизни миллионов людей".
Напомним, по дороге с Аляски в Вашингтон Дональд Трамп провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Он рассказал о результате встречи с Путиным.
Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, поедет в Вашингтон для обсуждения деталей завершения войны с Трампом.
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в ночь на 16 августа встретились на Аляске. Переговоры в формате "три на три" продолжались почти три часа. Подробнее о переговорах - узнайте в материале РБК-Украина.
Трамп позже заявил, что договоренностей по Украине достичь не удалось, однако "определенный прогресс есть".
Также президент США подтвердил, что хочет заключить мирное соглашение вместо соглашения о прекращении огня.