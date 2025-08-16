Если переговоры с Зеленским пройдут хорошо, назначим встречу с Путиным, - Трамп

"Президент Зеленский прибудет в Вашингтон, в Овальный кабинет, в понедельник после обеда. Если все пойдет хорошо, мы назначим встречу с президентом Путиным", - заявил он.

По мнению Трампа, такая встреча может "спасти жизни миллионов людей".

Напомним, по дороге с Аляски в Вашингтон Дональд Трамп провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Он рассказал о результате встречи с Путиным.

Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, поедет в Вашингтон для обсуждения деталей завершения войны с Трампом.