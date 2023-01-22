Якщо Німеччина не погодиться передати Україні Leopard, ми cтворимо меншу коаліцію, - Моравецький

Він зазначив, що вважає поведінку Німеччини щодо передачі танків Leopard Україні неприйнятною та не розуміє, що має відбутися, аби країна "відкрила очі і почала діяти відповідно до потенціалу Німеччини".

За словами Моравецького, якщо Німеччина не готова самостійно постачати танки Україні, то вона має хоча б не зв’язувати руки іншим партнерам.

Окрім того, у нього запитали, що робитиме Польща зі своєю обіцянкою про передачу Україні 14 танків Leopard 2, якщо Німеччина не дасть згоду або буде відкладати це питання.

"Ми створимо меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров'ю", - додав він.

Нагадаємо, що Польща збирається передати Україні близько 14 танків Leopard 2.

Як повідомлялося раніше, Польща хоче обговорити з Німеччиною самостійну передачу танків Leopard 2 Україні.

При цьому українська розвідка зазначала, що Україна отримає танки Leopard, проте наразі йдуть перемовини про те, як публічно подати цю інформацію.

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