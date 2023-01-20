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Польща планує обговорити з Німеччиною самостійну передачу танків Leopard Україні

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Рамштайн, П'ятниця 20 січня 2023 19:23
Польща планує обговорити з Німеччиною самостійну передачу танків Leopard Україні Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Польщі має намір найближчим часом обговорити з Німеччиною самостійну передачу танків Leopard 2 Україні.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він заявив, що порушить питання самостійного постачання танків Україні на зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом найближчим часом.

"Сьогоднішня зустріч була дуже гарною розмовою. Ми говорили про загрозу імперській діяльності Росії в Європі і про те, що ми можемо очікувати на новий напад на Україну. Тому необхідно підтримати Київ, щоб Україна могла протистояти цій агресії", - заявив він.

Нагадаємо, під час Всесвітнього економічного форуму канцлер Німеччини Олаф Шольц ухилився від відповіді на питання про танки Leopard для ЗСУ, але запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну.

Більш детально про можливі постачання німецьких "Леопардів" Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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