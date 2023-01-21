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Leopard доставлять в Україну, але йде дискусія щодо публічної подачі цього, - ГУР

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Україна, Субота 21 січня 2023 23:06
Leopard доставлять в Україну, але йде дискусія щодо публічної подачі цього, - ГУР Фото: Leopard доставлять в Україну, але йде дискусія щодо публічної подачі цього, - ГУР (GettyImages
Автор: Наталія Кава

Україна отримає на своє озброєняя танки Leopard. Однак на даному етапі йдуть перемовини про те, як публічно подати цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна досягла значного прориву в отриманнівійськової допомоги.

"За останній рік вільний світ пройшов тектонічні кроки й зміни у розумінні ситуації в Україні, сприйняття Росії та готовності допомагати Україні. Все, що ми бачимо по допомозі щодо засобів протиповітряної, протиракетної оборони й бронетехніки - це вже прорив", - сказав Юсов.

Він також зауважив, що не зважаючи на відсутність публічного рішення про передачу танків - Україна їх отримає. Консенсус вже сформований.

"Загальна позиція партнерів щодо необхідності перемоги України вже сформована, а для цього точно потрібні танки, зокрема танки Leopard 2", - пояснив Юсов.

Нагадаємо, західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.

Також раніше ми писали, що Німеччина готова прискорити просування щодо танків Leopard 2, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв переглянути запаси танків країни.

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