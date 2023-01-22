Если Германия не согласится передать Украине Leopard, мы создадим меньшую коалицию, - Моравецкий

Он отметил, что считает поведение Германии относительно передачи танков Leopard Украине неприемлемым и не понимает, что должно произойти, чтобы страна "открыла глаза и начала действовать в соответствии с потенциалом Германии".

По словам Моравецкого, если Германия не готова самостоятельно поставлять танки Украине, она должна хотя бы не связывать руки другим партнерам.

Кроме того, у него спросили, что будет делать Польша со своим обещанием о передаче Украине 14 танков Leopard 2, если Германия не даст согласие или будет откладывать этот вопрос.

"Мы создадим меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками из Украины. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью", - добавил он.

Напомним, что Польша собирается передать Украине около 14 танков Leopard 2.

Как сообщалось ранее, Польша хочет обсудить с Германией самостоятельную передачу танков Leopard 2 Украине.

При этом украинская разведка отмечала, что Украина получит танки Leopard, однако идут переговоры о том, как публично подать эту информацию.

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