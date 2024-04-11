Якщо ЄС не допоможе Україні, за це заплатять наступні покоління європейців, - Боррель

Обсяги допомоги Європейського Союзу для України не є надмірними, але дуже важливі. Якщо Україна капітулює перед Росією, за це будуть розплачуватися наступні покоління європейців.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ чиновника під час пленарного засідання Європарламенту в Брюсселі 10 квітня.
Дипломат зазначив, що ЄС, його інституції та країни-члени вже надали Україні доволі суттєву допомогу обсягом 96 млрд євро, з яких 31 млрд євро - це військова допомога. Також, за його словами, Брюссель надає додатково макрофінансову, гуманітарну та інші види допомоги.
"Хтось може сказати: "О, це дуже дорого - підтримувати Україну". Не підтримувати Україну і дозволити їй впасти перед російською агресією, буде набагато дорожче для нас і для наступних поколінь, тому що Росія стане більшою загрозою для нашої безпеки і свободи", - сказав Боррель.
Високий представник також зауважив, що ЄС має підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним, з використанням усіх спроможностей, які має, - як у фінансовому, так і у воєнному вимірах.
"І ми підтримуємо їх та пропонуємо непохитну підтримку нашому сусіду Україні. Не лише тому, що це наш сусід, але й тому, що це наш партнер. Один із наших найбільших партнерів, а тепер ще й кандидат на членство в Європейському Союзі. І її (України. - ред.) незалежність, її суверенітет, її територіальна цілісність, також є частиною нашої здатності продовжувати жити у свободі", - зазначив Боррель.
Останніми тижнями Росія суттєво посилила обстріли населених пунктів та критичної інфраструктури України балістичними ракетами. Збивати такі цілі можуть лише системи ППО Patriot і SAMP/T, яких в України обмежена кількість і які переважно прикривають від ударів Київ.
Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні критично не вистачає систем ППО для захисту від ракетних атак росіян. Він додав, що Повітряні сили мають певний запас ракет для систем ППО, але за високої інтенсивності обстрілів, скоро вони можуть вичерпатися.
Жозеп Боррель заявив, що Україна відчайдушно просить сім систем Patriot для захисту своїх міст від російської балістики, але ЄС не в змозі їх передати.
У середу, 10 квітня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Боррелем. Сторони обговорили кроки щодо пошуку додаткових систем ППО Patriot для нашої країни.
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