Якщо ЄС не допоможе Україні, за це заплатять наступні покоління європейців, - Боррель

Дипломат зазначив, що ЄС, його інституції та країни-члени вже надали Україні доволі суттєву допомогу обсягом 96 млрд євро, з яких 31 млрд євро - це військова допомога. Також, за його словами, Брюссель надає додатково макрофінансову, гуманітарну та інші види допомоги.

"Хтось може сказати: "О, це дуже дорого - підтримувати Україну". Не підтримувати Україну і дозволити їй впасти перед російською агресією, буде набагато дорожче для нас і для наступних поколінь, тому що Росія стане більшою загрозою для нашої безпеки і свободи", - сказав Боррель.

Високий представник також зауважив, що ЄС має підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним, з використанням усіх спроможностей, які має, - як у фінансовому, так і у воєнному вимірах.

"І ми підтримуємо їх та пропонуємо непохитну підтримку нашому сусіду Україні. Не лише тому, що це наш сусід, але й тому, що це наш партнер. Один із наших найбільших партнерів, а тепер ще й кандидат на членство в Європейському Союзі. І її (України. - ред.) незалежність, її суверенітет, її територіальна цілісність, також є частиною нашої здатності продовжувати жити у свободі", - зазначив Боррель.