Если ЕС не поможет Украине, за это заплатят следующие поколения европейцев, - Боррель

Дипломат отметил, что ЕС, его институты и страны-члены уже предоставили Украине довольно существенную помощь объемом 96 млрд евро, из которых 31 млрд евро - это военная помощь. Также, по его словам, Брюссель предоставляет дополнительно макрофинансовую, гуманитарную и другие виды помощи.

"Кто-то может сказать: "О, это очень дорого - поддерживать Украину". Не поддерживать Украину и позволить ей упасть перед российской агрессией, будет гораздо дороже для нас и для следующих поколений, потому что Россия станет большей угрозой для нашей безопасности и свободы", - сказал Боррель.

Высокий представитель также отметил, что ЕС должен поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, с использованием всех возможностей, которые имеет, - как в финансовом, так и в военном измерениях.

"И мы поддерживаем их и предлагаем непоколебимую поддержку нашему соседу Украине. Не только потому, что это наш сосед, но и потому, что это наш партнер. Один из наших крупнейших партнеров, а теперь еще и кандидат на членство в Европейском Союзе. И ее (Украины. - ред.) независимость, ее суверенитет, ее территориальная целостность, также является частью нашей способности продолжать жить в свободе", - отметил Боррель.