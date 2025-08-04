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Якщо "Динамо" програє, а "Шахтар" виграє: з ким зустрінуться українські гранди у плей-офф раунді Ліги Європи

Фото: "Шахтар" успішно подолав два раунди кваліфікації ЛЄ (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні пройшла церемонія жеребкування плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи. Своїх потенційних суперників дізнались київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Цікавий варіант для "Динамо"

"Біло-сині" грають у кваліфікації Лги чемпіонів. У третьому раунді вони протистоятимуть "Пафосу" з Кіпру. У разі перемоги, підопічні Олександра Шовковського боротимуться за вихід до основного раунду ЛЧ.

А от, якщо програють, спробують потрапити до Ліги Європи, де вже грали у минулому сезоні. У разі поразки від "Пафоса", кияни зіграють матчі за основний турнір ЛЄ з переможець пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Цікаво, що Динамо вже грало з "Хамрун Спартанс" у другому раунді відбору Ліги чемпіонів, та двічі перемогло з рахунком 3:0.

Чи повернеться "Шахтар" у Туреччину?

Володар Кубка України донецький "Шахтар" у відборі ЛЄ пройшов вже двох суперників, а тепер готується до протистояння з грецьким "Панатінаїкосом".

Якщо "гірники" подолають грецький бар'єр, їм доведеться знову грати з клубом з Туреччини. Нагадаємо, у попередньому раунді команда Арди Турана без проблем справилась з "Бешикташем". А тепер на горизонті з'явився ще один представник Суперліги – "Самсунспор".

Поєдинки плей-офф раунду кваліфікації відбудуться 21 і 28 серпня. Переможці вийдуть до основного раунду Ліги Європи, а команди, що програють – до основного раунду Ліги конференцій.

Ранее рассказали о том, как "Пафос" перед игрой с "Динамо" подписал легендарного капитана сборной Бразилии.

Также читайте, с кем и когда сыграют "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" в ближайших матчах еврокубков.

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