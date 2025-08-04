Якщо "Динамо" програє, а "Шахтар" виграє: з ким зустрінуться українські гранди у плей-офф раунді Ліги Європи

Цікавий варіант для "Динамо"

"Біло-сині" грають у кваліфікації Лги чемпіонів. У третьому раунді вони протистоятимуть "Пафосу" з Кіпру. У разі перемоги, підопічні Олександра Шовковського боротимуться за вихід до основного раунду ЛЧ.

А от, якщо програють, спробують потрапити до Ліги Європи, де вже грали у минулому сезоні. У разі поразки від "Пафоса", кияни зіграють матчі за основний турнір ЛЄ з переможець пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Цікаво, що Динамо вже грало з "Хамрун Спартанс" у другому раунді відбору Ліги чемпіонів, та двічі перемогло з рахунком 3:0.

Чи повернеться "Шахтар" у Туреччину?

Володар Кубка України донецький "Шахтар" у відборі ЛЄ пройшов вже двох суперників, а тепер готується до протистояння з грецьким "Панатінаїкосом".

Якщо "гірники" подолають грецький бар'єр, їм доведеться знову грати з клубом з Туреччини. Нагадаємо, у попередньому раунді команда Арди Турана без проблем справилась з "Бешикташем". А тепер на горизонті з'явився ще один представник Суперліги – "Самсунспор".

Поєдинки плей-офф раунду кваліфікації відбудуться 21 і 28 серпня. Переможці вийдуть до основного раунду Ліги Європи, а команди, що програють – до основного раунду Ліги конференцій.