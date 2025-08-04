Если "Динамо" проиграет, а "Шахтер" выиграет: с кем встретятся украинские гранды в плей-офф раунде Лиги Европы

Интересный вариант для "Динамо"

"Бело-синие" играют в квалификации Лги чемпионов. В третьем раунде они будут противостоять "Пафосу" из Кипра. В случае победы, подопечные Александра Шовковского будут бороться за выход в основной раунд ЛЧ.

А вот, если проиграют, попытаются попасть в Лигу Европы, где уже играли в прошлом сезоне. В случае поражения от "Пафоса", киевляне сыграют матчи за основной турнир ЛЕ с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

Интересно, что Динамо уже играло с "Хамрун Спартанс" во втором раунде отбора Лиги чемпионов, и дважды победило со счетом 3:0.

Вернется ли "Шахтер" в Турцию?

Обладатель Кубка Украины донецкий "Шахтер" в отборе ЛЕ прошел уже двух соперников, а теперь готовится к противостоянию с греческим "Панатинаикосом".

Если "горняки" преодолеют греческий барьер, им придется снова играть с клубом из Турции. Напомним, в предыдущем раунде команда Арды Турана без проблем справилась с "Бешикташем". А теперь на горизонте появился еще один представитель Суперлиги - "Самсунспор".

Поединки плей-офф раунда квалификации состоятся 21 и 28 августа. Победители выйдут в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды - в основной раунд Лиги конференций.