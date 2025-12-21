Ксенофобії не місце в Європі: Сибіга жорстко відреагував на цькування українки в Польщі

МЗС України публічно відреагувало на ганебні прояви ненависті до українців у Польщі, зокрема - на образливі повідомлення, які отримувала школярка Дарія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Українку цькували в ліцеї у Варшаві

За даними польського ЗМІ, 15-річна Дарія Гладир зазнала систематичного цькування та образ з боку однокласників у варшавському ліцеї. Дарія - донька українця Юрія Гладира - вже 13 років має польське громадянство та грає у польській волейбольній лізі.

Дівчина отримувала образливі голосові повідомлення від учнів своєї школи. За словами родини, агресія проявлялася не лише онлайн, а й безпосередньо у стінах ліцею, через що мати була змушена забирати доньку зі школи.

Попри численні звернення до керівництва навчального закладу, ситуація залишалася без вирішення.

Реакція України

"Таке ставлення, як до Дарії, категорично неприпустиме. Український народ не заслужив такого приниження", - наголосив Сибіга.

Міністр повідомив, що порушив це питання під час переговорів у Польщі з главою польської дипломатії - Радослав Сікорський. Українська сторона отримала запевнення, що інцидентам надаватимуть належну правову оцінку.

Також було оголошено вимоги справедливого покарання для всіх, хто дозволяє собі ксенофобські напади на українців - у Польщі та інших країнах.

За словами Сибіги, такі дії підривають добросусідські відносини та суперечать європейським цінностям. Україна наполягає на відповідальності за ксенофобські випади та посилює захист прав своїх громадян за кордоном.

"Наші країни заслуговують на стратегічне партнерство. У спільних інтересах - запобігати ворожнечі та реагувати на неї рішуче", - підкреслив міністр.

Посилений контроль консульської служби: усій консульській вертикалі доручено оперативно й принципово реагувати на подібні випадки та захищати права українців.

Українська дипломатія послідовно піднімає питання захисту прав українців за кордоном, а нинішній випадок став черговим приводом вимагати конкретних дій і відповідальності, щоб зупинити хвилю ксенофобії та зберегти партнерські відносини між Україною і Польщею.