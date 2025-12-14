Сибіга назвав Орбана найціннішим "замороженим активом" в Європі

Міністерство закордонних справ України відреагувало на позицію перм'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо заморожених російських акривів в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови МЗС України Андрія Сибіги в соцмережі Х .

Попри тиск Брюсселя, Угорщина традиційно займає агресивну позицію , не погоджуючись на примусові механізми розподілу фінансів і контроль над активами.

Заморожені російські активи в Європі стали ключовою темою після початку війни в Україні.

Прем’єр Угорщини наголосив, що Угорщина не підіграватиме цій "заплутаній схемі". Він вважає конфіскацію країнами-членами заморожених російських 135 млрд євро для підтримки України "оголошенням війни".

Орбан різко критикує дії Брюсселя, які, на його думку, порушують європейське законодавство " серед білого дня" .

Нагадаємо, що після рішення Єврокомісії про голосування за заборону повернення Росії заморожених активів, прем’єр Угорщини Віктор Орбан влаштував істерику, охарактеризувавши дії Брюсселя як диктатуру.

Реакція Віктора Орбана стає зрозумілою, якщо згадати, що 11 грудня Євросоюз ухвалив зміни до правил, які спрощують продовження заморожування російських активів. Тепер для цього більше не потрібна повна одностайність країн-членів.

Це означає, що Угорщина та Словаччина більше не можуть блокувати продовження санкцій і шантажувати ЄС загрозою розморожування активів Росії. Саме це, ймовірно, і викликало таку різку реакцію Орбана.

До того ж, ще один проросійський політик, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, заявив, що не підтримає пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні репараційної позики з заморожених російських активів, якщо ці кошти планують спрямувати на оборонні потреби.