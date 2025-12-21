ua en ru
Ксенофобии не место в Европе: Сибига жестко отреагировал на травлю украинки в Польше

Польша, Воскресенье 21 декабря 2025 22:15
UA EN RU
Ксенофобии не место в Европе: Сибига жестко отреагировал на травлю украинки в Польше Фото: Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Козачук

МИД Украины публично отреагировал на позорные проявления ненависти к украинцам в Польше, в частности - на оскорбительные сообщения, которые получала школьница Дарья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Украинку травили в лицее в Варшаве

По данным польского СМИ, 15-летняя Дарья Гладырь подверглась систематической травле и оскорблениям со стороны одноклассников в варшавском лицее. Дарья - дочь украинца Юрия Гладыря - уже 13 лет имеет польское гражданство и играет в польской волейбольной лиге.

Девушка получала оскорбительные голосовые сообщения от учеников своей школы. По словам семьи, агрессия проявлялась не только онлайн, но и непосредственно в стенах лицея, из-за чего мать была вынуждена забирать дочь из школы.

Несмотря на многочисленные обращения к руководству учебного заведения, ситуация оставалась без решения.

Реакция Украины

"Такое отношение, как к Дарье, категорически недопустимо. Украинский народ не заслужил такого унижения", - подчеркнул Сибига.

Министр сообщил, что поднял этот вопрос во время переговоров в Польше с главой польской дипломатии - Радославом Сикорским. Украинская сторона получила заверения, что инцидентам будут предоставлять надлежащую правовую оценку.

Также были объявлены требования справедливого наказания для всех, кто позволяет себе ксенофобские нападения на украинцев - в Польше и других странах.

По словам Сибиги, такие действия подрывают добрососедские отношения и противоречат европейским ценностям. Украина настаивает на ответственности за ксенофобские выпады и усиливает защиту прав своих граждан за рубежом.

"Наши страны заслуживают стратегического партнерства. В общих интересах - предотвращать вражду и реагировать на нее решительно", - подчеркнул министр.

Усилен контроль консульской службы: всей консульской вертикали поручено оперативно и принципиально реагировать на подобные случаи и защищать права украинцев.

Украинская дипломатия последовательно поднимает вопрос защиты прав украинцев за рубежом, а нынешний случай стал очередным поводом требовать конкретных действий и ответственности, чтобы остановить волну ксенофобии и сохранить партнерские отношения между Украиной и Польшей.

Другие заявления Сибиги

Напомним, глава МИД Андрей Сибига ответил венгерскому премьеру Виктору Орбану, который выразил сомнение в том, что именно Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Министр ранее назвал Орбана самым ценным "замороженным активом" в Европе.

Также Сибига резко отреагировал на похищение десятков гражданских на Сумщине, отметив, что действия России имеют все признаки терроризма. Это в очередной раз демонстрирует постоянную угрозу жизни рядом с государством-агрессором и подтверждает потребность Украины в реальном, длительном мире с надежными гарантиями безопасности.

