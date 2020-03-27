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В Крыму удвоилось число зараженных коронавирусом

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 09:35
В Крыму удвоилось число зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общее число инфицированных достигло 14 человек

Количество инфицированных коронавирусом в оккупированном Крыму увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

На оккупированном полуострове выявили еще 7 новых случаев. По словам так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова, все зараженные прибыли из заграничных поездок.

"У нас за истекшие сутки семь новых заболевших. Все приезжие, крымчане, которые были в заграничных командировках", - сказал Аксенов.

Напомним, 24 марта сообщалось о семи случаях инфицирования COVID-19 в Крыму. Первый случай заболевания коронавирусом был выявлен у жителя Евпатории, который приехал из Франции, 21 марта.

Как сообщало РБК-Украина, в больницах аннексированного Крыма находятся более тысячи человек заболевших пневмонией.

В Офисе украинского президента посоветовали жителям Крыма соблюдать правила гигиены и дезинфекции, воздержаться от путешествий и избегать скопления людей, чтобы уменьшить возможность заражения коронавирусом.

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