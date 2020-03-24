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В Крыму резко возросло число зараженных коронавирусом

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 14:37
В Крыму резко возросло число зараженных коронавирусом
Фото: Сергей Аксенов (glava.rk.gov.ru)

На оккупированном полуострове уже подтвердили 7 случаев

В оккупированном Крыму число зараженных коронавирусом резко возросло до семи. Об этом заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, передают местные СМИ.

По его словам, за сутки в Крыму подтвердили 6 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом все они прибыли из-за границы. В частности, семья из четырех человек отдыхала в ОАЭ, еще два человека вернулись из Литвы и Бельгии. Диагнозы были подтверждены лабораторно. У двоих заболевших - состояние средней степени тяжести.

Отметим, 21 марта в Крыму был выявлен первый случай заболевания коронавирусом у жителя Евпатории, который приехал из Франции.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что у крымского татарина Сервера Мустафаева, который незаконно удерживается под стражей, симптомы коронавируса - повышенная температура тела, кашель и при этом не установлен диагноз.

Кроме того, вчера стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации в Крыму возбудил уголовное дело против главы Меджлиса Рефата Чубарова. Его подозревают в организации якобы массовых беспорядков в 2014 году.

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