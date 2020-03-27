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В Крыму с пневмонией госпитализированы более тысячи человек

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 00:32
В Крыму с пневмонией госпитализированы более тысячи человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В оккупированном Крыму уже подтверждено 7 случаев коронавируса

В больницах аннексированного Крыма находятся более тысячи человек заболевших пневмонией. Об этом заявил "министр здравоохранения Крыма" Игорь Чемоданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

С признаками ОРВИ госпитализированы почти полторы тысячи человек.

"У нас госпитализированы с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией - 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество", - заявил Чемонданов.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму уже подтверждено 7 случаев коронавируса. Первый случай подтвердили 21 марта у жителя оккупированного полуострова, вернувшегося из-за границы.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что у крымского татарина Сервера Мустафаева, который незаконно удерживается под стражей, симптомы коронавируса - повышенная температура тела, кашель и при этом не установлен диагноз.

В ОП жителям оккупированного Крыма посоветовали соблюдать правила гигиены и дезинфекции, воздержаться от путешествий и избегать скопления людей, чтобы уменьшить возможность заражения коронавирусом.

Кроме того, крымчанам предлагают ознакомиться с информацией о коронавирусе на официальных страницах Министерства здравоохранения Украины, правительства и Офиса президента.

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