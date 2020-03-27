У Криму подвоїлося число заражених коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість інфікованих досягла 14 осіб

Кількість інфікованих коронавірусом в окупованому Криму збільшилася до 14 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

На окупованому півострові виявили ще 7 нових випадків. За словами так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова, всі заражені прибутку із закордонних поїздок.

"У нас за минулу добу сім нових хворих. Усі приїжджі, кримчани, які були в закордонних відрядженнях", - сказав Аксьонов.

Нагадаємо, 24 березня повідомлялося про сім випадків інфікування COVID-19 у Криму. Перший випадок захворювання коронавірусом був виявлений у жителя Євпаторії, який приїхав з Франції, 21 березня.

Як повідомляло РБК-Україна, в лікарнях анексованого Криму знаходяться більше тисячі людей, хворих пневмонією.

В Офісі українського президента порадили жителям Криму дотримуватися правил гігієни і дезінфекції, утриматися від подорожей і уникати скупчення людей, щоб зменшити можливість зараження коронавірусом.