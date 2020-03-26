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Офис президента обратился к жителям Крыма из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 21:09
Офис президента обратился к жителям Крыма из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Крымчанам советуют придерживаться гигиены и дезинфекции

Жителям оккупированного Крыма дали советы, как вести себя в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины в Facebook.

В ОП советуют жителям оккупированного полуострова соблюдать правила гигиены и дезинфекции, воздержаться от путешествий и избегать скопления людей, чтобы уменьшить возможность заражения коронавирусом.

"В случае обнаружения симптомов болезни (повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание) самоизолируйтесь и обращайтесь к врачу", - заявили в ОП.

Кроме того, жителям оккупированного Крыма предлагают ознакомиться с информацией о коронавирусе на официальных страницах Министерства здравоохранения Украины, правительства и Офиса президента.

"Актуальная информация относительно позиций и действий государственных органов власти по защите и поддержанию связей с нашими гражданами, ситуации с правами человека в Крыму есть на официальном сайте Представительства президента Украины в АР Крым, его страницах в Facebook и Twitter, в Telegram-канале", - добавили в ОП.

Офис президента обратился к жителям Крыма из-за коронавируса

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму уже подтверждено 7 случаев коронавируса. Первый случай коронавируса подтвердили 21 марта у жителя оккупированного полуострова, вернувшегося из-за границы.

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