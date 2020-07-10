ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Крыму нет проблем с водой для населения, - Данилов

Пятница 10 июля 2020 00:18
В Крыму нет проблем с водой для населения, - Данилов
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

По словам Алексея Данилова, в Крыму нет воды только для промышленности

На сегодня в Крыму нет проблем с водой для населения. При этом на полуострове достаточно воды для того, чтобы население ней пользовалось.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире программы "Право на владу".

"То, что там нет воды для промышленности - это уже другой вопрос. Позиция довольно проста, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина - там обязательно буду украинская вода", - отметил он.

После российской оккупации Крым вынужден обходиться запасами местных водохранилищ. Однако с начала года они обмелели до критического минимума.

Напомним, тема подачи воды в Крым возобновилась в начале года. Тогда глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что согласен пустить воду на полуостров в обмен на уступки Владимира Путина по Донбассу.

Спустя несколько месяцев новые разговоры инициировал премьер Денис Шмыгаль, он заявил, что воду в Крым надо подавать.

После этого высокопоставленные чиновники отрицали возможность возобновления подачи воды на полуостров. Шмыгаль за три месяца также поменял свое мнение.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины СНБОКрымвода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь