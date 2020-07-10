В Крыму нет проблем с водой для населения, - Данилов

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

По словам Алексея Данилова, в Крыму нет воды только для промышленности

На сегодня в Крыму нет проблем с водой для населения. При этом на полуострове достаточно воды для того, чтобы население ней пользовалось.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире программы "Право на владу".

"То, что там нет воды для промышленности - это уже другой вопрос. Позиция довольно проста, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина - там обязательно буду украинская вода", - отметил он.

После российской оккупации Крым вынужден обходиться запасами местных водохранилищ. Однако с начала года они обмелели до критического минимума.

Напомним, тема подачи воды в Крым возобновилась в начале года. Тогда глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что согласен пустить воду на полуостров в обмен на уступки Владимира Путина по Донбассу.

Спустя несколько месяцев новые разговоры инициировал премьер Денис Шмыгаль, он заявил, что воду в Крым надо подавать.

После этого высокопоставленные чиновники отрицали возможность возобновления подачи воды на полуостров. Шмыгаль за три месяца также поменял свое мнение.