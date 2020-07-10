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У Криму немає проблем з водою для населення, - Данілов

П'ятниця 10 липня 2020 00:18
У Криму немає проблем з водою для населення, - Данілов
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

За словами Олексія Данілова, в Криму немає води тільки для промисловості

На сьогодні в Криму немає проблем з водою для населення. При цьому на півострові достатньо води для того, щоб населення нею користувалося.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі програми "Право на владу".

"Те, що там немає води для промисловості - це вже інше питання. Позиція досить проста, коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна - там обов'язково буду українська вода", - зазначив він.

Після російської окупації Крим змушений обходитися запасами місцевих водоймищ. Однак з початку року вони зміліли до критичного мінімуму.

Нагадаємо, тема подачі води в Крим відновилася на початку року. Тоді голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що згоден пустити воду на півострів в обмін на поступки Володимира Путіна по Донбасу.

Через кілька місяців нові розмови ініціював прем'єр Денис Шмигаль, він заявив, що воду в Крим треба подавати.

Після цього високопоставлені чиновники заперечували можливість відновлення подачі води на півострів. Шмигаль за три місяці також поміняв свою думку.

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