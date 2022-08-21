UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму четвертый день подряд срабатывает ПВО: что известно

Иллюстративное фото: в Крыму четвертый день подряд срабатывает ПВО (t me crimeainform.jpg)
Автор: Елизавета Драбкина

Вечером в воскресенье, 21 августа во временно оккупированном Севастополе снова сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Крыма Михаила Развожаева.

"Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории", - написал он.

Напомним, сегодня утром в Севастополе были слышны взрывы, оккупанты сообщили о работе ПВО.

Помимо этого, женщина хвасталась "защитой" полуострова и раскрыла местоположение российских систем ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольКрым