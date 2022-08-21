В Севастополе раздаются взрывы, оккупанты снова говорят о ПВО

Во временно оккупированном Крыму, а именно в Севастополе, снова раздаются взрывы. Оккупационные власти утверждают, что это якобы работа ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии" .

"Взрыв прогремел примерно в 06: 33 по местному времени. Дыма или работы ПВО заметно не было", - пишет издание.

Между тем так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев традиционно утверждает о работе систем противовоздушной обороны.

"В Севастополе снова работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", - пишет Развожаев.

Напомним, вчера утром и вечером в Севастополе также раздавались взрывы, а оккупанты заявляли о работе ПВО. В частности, взрывы слышали и в Евпатории и недалеко от курортного села Еленовка в Черноморском районе.

Добавим, также вчера самопровозглашенные власти в Севастополе заявляли об "атаке" дрона на штаб Черноморского флота.

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