У Криму четвертий день поспіль спрацьовує ППО: що відомо

Увечері в неділю, 21 серпня в тимчасово окупованому Севастополі знову спрацювала система ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Криму Михайла Развожаєва.
"Наші ППО відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбеку з боку Євпаторії", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Севастополі були чутні вибухи, окупанти повідомили про роботу ППО.
Крім цього, жінка хвалилася "захистом" півострова і розкрила місце розташування російських систем ППО.
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