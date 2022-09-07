В Крыму будет очень жарко. Минобороны советует оккупантам готовиться к заплыву

Российским оккупантам советуют готовиться к заплыву с территории временно оккупированного Крыма в российские Сочи или Ейск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Twitter .

"Синоптики говорят, что в Крыму будет очень жарко. Время российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннеса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде", - сказано в сообщении.

Напомним, в Генштабе признали, что украинские военные нанесли удары по авиабазам в оккупированном Крыму.

Граждан РФ, которые незаконно приехали на полуостров, призывают ехать домой.

К тому же, Украина уже готовит эвакуационные маршруты из Крыма для жителей, которые захотят покинуть полуостров на период деоккупации.

Также было разработано инструкцию для гражданского населения как действовать во время деоккупации и возможных боевых действий на территории Крыма.

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