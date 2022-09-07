У Криму буде дуже спекотно. Міноборони радить окупантам готуватися до запливу

Російським окупантам радять готуватися до запливу з території тимчасово окупованого Криму до російських Сочі чи Єйська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Twitter .

"Синоптики кажуть, що в Криму буде дуже спекотно. Час російським загарбникам готуватися до запливу. Щоб доплисти до Сочі чи Єйська, потрібно багато сил. До речі, у Книгу рекордів Гіннеса може бути включений новий рекорд щодо найдовшого плавання у відкритій воді", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Генштабі визнали, що українські військові нанесли удари по авіабазам в окупованому Криму.

Громадян РФ, які незаконно приїхали на півостров, закликають їхати додому.

До того ж, Україна вже готує евакуаційні маршрути з Криму для жителів, які захочуть покинути півострів на період деокупації.

Також було розроблено інструкцію для цивільного населення, як діяти під час деокупації та можливих бойових дій на території Криму.

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