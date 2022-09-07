ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Крыму будет очень жарко. Минобороны советует оккупантам готовиться к заплыву

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 18:27
В Крыму будет очень жарко. Минобороны советует оккупантам готовиться к заплыву Фото: оккупантам советуют готовиться к заплыву из Крыма в Россию (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российским оккупантам советуют готовиться к заплыву с территории временно оккупированного Крыма в российские Сочи или Ейск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Twitter.

"Синоптики говорят, что в Крыму будет очень жарко. Время российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннеса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде", - сказано в сообщении.

Напомним, в Генштабе признали, что украинские военные нанесли удары по авиабазам в оккупированном Крыму.

Граждан РФ, которые незаконно приехали на полуостров, призывают ехать домой.

К тому же, Украина уже готовит эвакуационные маршруты из Крыма для жителей, которые захотят покинуть полуостров на период деоккупации.

Также было разработано инструкцию для гражданского населения как действовать во время деоккупации и возможных боевых действий на территории Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Министерство обороны Украины Российская Федерация Украина
NEWS
Воинский учет для женщин отсрочили на год
Воинский учет для женщин отсрочили на год
DAILY
Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО