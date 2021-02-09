Крымчанин с паспортом РФ хотел служить в Нацгвардии: его разоблачила СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила скрытое российское гражданство у кандидата на военную службу в батальоне оперативного назначения Нацгвардии. Кандидат, бывший житель Крыма, не рассказал, что имеет паспорт России.

Кандидатом был житель Киева, который до 2016 года проживал на территории оккупированного Крыма. Он по собственной инициативе обратился в Нацгвардию для заключения контракта на службу в батальоне, который участвует в операции Объединенных сил на Донбассе.

Однако кандидат при подаче соответствующих документов в НГУ сознательно скрыл информацию о наличии гражданства России. Контрразведка выяснила, что гражданство он получил в 2019 году в оккупированном Крыму.

Сейчас СБУ проверяет, не причастен ли мужчина к агентурной сети российских спецслужб.