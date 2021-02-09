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Крымчанин с паспортом РФ хотел служить в Нацгвардии: его разоблачила СБУ

Автор: Дмитрий Левицкий

Контрразведка СБУ разоблачила скрытое российское гражданство у кандидата на военную службу в батальоне оперативного назначения Нацгвардии. Кандидат, бывший житель Крыма, не рассказал, что имеет паспорт России.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Кандидатом был житель Киева, который до 2016 года проживал на территории оккупированного Крыма. Он по собственной инициативе обратился в Нацгвардию для заключения контракта на службу в батальоне, который участвует в операции Объединенных сил на Донбассе.

Однако кандидат при подаче соответствующих документов в НГУ сознательно скрыл информацию о наличии гражданства России. Контрразведка выяснила, что гражданство он получил в 2019 году в оккупированном Крыму.

Сейчас СБУ проверяет, не причастен ли мужчина к агентурной сети российских спецслужб.

Напомним, сегодня в Николаеве задержали агента российской ФСБ. Шпион пытался добыть секретные данные о современной военной технике в Вооруженных силах Украины.

Кроме того, в Донецкой области бывшего сотрудника СБУ заподозрили в сотрудничестве с террористами так называемой "ДНР".

Также РБК-Украина писало, что в Запорожье разоблачили группу пророссийских сепаратистов, которые хотели возродить СССР.

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