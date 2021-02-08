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Бывшего сотрудника СБУ подозревают в сотрудничестве с террористами "ДНР"

Новина українською → Донецкая область, Понедельник 08 февраля 2021 17:54
Бывшего сотрудника СБУ подозревают в сотрудничестве с террористами "ДНР" Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Донецкой области бывшего сотрудника Службы безопасности Украины подозревают в сотрудничестве с террористами так называемой "ДНР". Бывшему правоохранителю грозит до 15 лет за решеткой.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

Как установили в ходе расследования, 43-летний бывший сотрудник спецслужбы в 2015 году вступил в ряды пророссийских боевиков на оккупированной территории Донецкой области. По данным прокуратуры, житель Докучаевска занимал должность "следователя" в так называемом "МГБ ДНР".

Следствие считает, что подозреваемый осуществлял преследование местных жителей, а также военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований из состава АТО/ООС.

Подозрение сообщили по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть участие в террористической организации.

Напомним, недавно прокуратура сообщила о подозрении так называемом "голове" так называемого "районного суда Луганска". Подозреваемый продолжает судейскую деятельность по сей день.

Также РБК-Украина писало, что СБУ сообщила о подозрении тюремщику донецкой тюрьмы "Изоляция". Его подозревают в пытках мирных граждан.

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