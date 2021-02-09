ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Агент ФСБ в Николаеве собирал секретные данные о военной технике: шпиона задержали

Новина українською → Украина, Вторник 09 февраля 2021 11:38
Агент ФСБ в Николаеве собирал секретные данные о военной технике: шпиона задержали Фото: Задержан агент ФСБ (посередине) (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который пытался добыть секретные данные относительно современной военной техники для ВС Украины. Шпионом оказался работник одного из стратегических предприятий Николаева.

Об этом сообщает прессцентр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что работник одного из стратегических предприятий Николаева был завербован ФСБ, и получил задание собрать информацию относительно современной военной техники для ВС Украины.

"Контрразведчики Службы задокументировали, что для получения доступа к технической документации новейших разработок, а именно закрытых программ по использованию беспилотных летательных аппаратов, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей научного учреждения", – говорится в сообщении.

Агент ФСБ в Николаеве собирал секретные данные о военной технике: шпиона задержалиАгент ФСБ в Николаеве собирал секретные данные о военной технике: шпиона задержалиФото: задержание агента ФСБ (ssu.gov.ua)

Сотрудники СБУ задержали агента российской спецслужбы «на горячем» во время контролируемой передачи «секретных данных».

Сейчас уличенному агенту ФСБ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщало РБК-Украина, в начале февраля Служба безопасности Украины заявила о разоблачении и прекращении деятельности агентурной сети Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Агенты ФСБ готовили диверсии на объектах Вооруженных сил Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Служба безопасности Украины
NEWS
Еще два года испытаний. Кризис в сфере туризма продлится до 2023 года
Еще два года испытаний. Кризис в сфере туризма продлится до 2023 года
DAILY
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной