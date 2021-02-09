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Кримчанин з паспортом РФ хотів служити в Нацгвардії: його викрила СБУ

Автор: Дмитро Левицький

Контррозвідка СБУ викрила приховане російське громадянство у кандидата на військову службу в батальйоні оперативного призначення Нацгвардії. Кандидат, колишній мешканець Криму, не розповів, що має паспорт Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Кандидатом був мешканець Києва, який до 2016 року проживав на території окупованого Криму. Він за власною ініціативою звернувся в Нацгвардію для укладання контракту на службу в батальйоні, який бере участь в операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Однак кандидат при подачі відповідних документів до НГУ свідомо приховав інформацію про наявність громадянства Росії. Контррозвідка з'ясувала, що громадянство він отримав у 2019 році в окупованому Криму.

Зараз СБУ перевіряє, чи не причетний чоловік до агентурної мережі російських спецслужб.

Нагадаємо, сьогодні у Миколаєві затримали агента російської ФСБ. Шпигун намагався добути секретні дані щодо сучасної військової техніки в Збройних силах України.

Крім того, у Донецькій області колишнього співробітника СБУ запідозрили у співпраці з терористами так званої "ДНР".

Також РБК-Україна писало, що в Запоріжжі викрили групу проросійських сепаратистів, які хотіли відродити СРСР.

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