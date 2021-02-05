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В Запорожье разоблачили пророссийских сепаратистов: хотели возродить СССР

Запорожье, Пятница 05 февраля 2021 12:59
В Запорожье разоблачили пророссийских сепаратистов: хотели возродить СССР
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность организации пророссийских сепаратистов. Они агитировали за возрождение СССР.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что участники группы входили в одно из пророссийских радикальных движений, что выступает за "возрождение обновленных республик СССР".

"По замыслу заказчиков, фигуранты должны были агитировать население за возвращение в "правовое поле СССР". Затем они планировали сформировать органы советской госвласти через процедуру так называемого "народовластия", - сообщили в СБУ.

Так, участники группы хотели провести фейковые "всеосоюзные выборы" для создания альтернативных органов управления всех уровней.

"Организатор украинского центра движения обратилась с официальным заявлением в государственные органы власти об открытии в одном из поселков Запорожья избирательного участка для проведения фейкового волеизъявления. Она также требовала финансирования за счет местного бюджета", - добавили в спецслужбе.

Во время обыска по месту жительства фигурантки были изъяты компьютерная техника, агитационные материалы и документацию с подтверждением преступной деятельности.

По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разоблачили интернет-агитаторов, которые призывали к сепаратизму. Сеть управлялась из России.

Также РБК-Украина писало, что Россия нацелена на реализацию в Украине сценария "управляемого хаоса".

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Новости Украины Общество ЗапорожьеСлужба безопасности УкраинысепаратизмСССР

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