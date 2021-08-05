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Зеленский о возвращении Донбасса: после вывода войск должны дойти до нашей границы

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Четверг 05 августа 2021 19:51
Зеленский о возвращении Донбасса: после вывода войск должны дойти до нашей границы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всегда выступал за договоренности о прекращении огня на Донбассе. По его словам, после вывода войск с Донбасса необходимо дойти до украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Дом".

"Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия. Это предметный разговор", - заявил он.

По словам президента, он всегда выступал за то, чтобы первым пунктом и "Минска", и всех договоренностей было прекращение огня.

"Чтобы вообще о чем-то говорить, нужно хотя бы перестать стрелять. Это факт. А что дальше? Дальше - вывод войск. И что мы должны зайти очень аккуратно, очень аккуратно дойти до нашей границы", - подчеркнул он.

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