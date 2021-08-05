ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский обратился к жителям Донбасса, считающим себя россиянами: езжайте искать место в РФ

Новина українською →
Киев, Четверг 05 августа 2021 10:27
Зеленский обратился к жителям Донбасса, считающим себя россиянами: езжайте искать место в РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированной части Донецкой и Луганской областей, которые считают себя россиянами. Он призвал их ехать искать себе место в России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента в интервью телеканалу "Дом".

Он отметил, что это не значит что кто-то кого-то выгоняет.

"Еще раз: родина или гость. Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считает, что "Наше дело правое - нам в РФ, мы россияне". Большая ошибка оставаться жить на Донбассе", - заявил он.

По его словам, если житель считает, что если эта земля российская и это будет лучше для будущего его детей и внуков, то пусть ищет себе место в РФ.

"Во имя своих дитей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ. Без Украины на этой территории цивилизации не будет", - заявил президент Украины.

В то же время, Зеленский обратился к украинцам на Донбассе.

"Если ты чувствуеш себя украинцем и уважаешь флаг Украины. Уважаешь украинский язык. Даже если тебя не учили в школе. Сам почитывай книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец - будь там. Эта земля будет деоккупированной", - заявил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Донбасс
NEWS
Стала известна причина смерти Марчука
Стала известна причина смерти Марчука
DAILY
Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине