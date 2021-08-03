Зеленский сделал заявление о Крыме: это никогда не будет русской территорией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Крым никогда не будет русской территорией. Это украинская земля.

Он заявил, что люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым, как украинцы.

"Это невозможно привить. Это моя земля. Они не будут здесь. Их поколения не будут здесь рости. Это никогда не будет русской территорией. Нельзя прошить голову татарам и сказать, что сдесь вас не было. Да хоть перепишите историю. Да невозможно! Все они вернутся домой. Вопрос времени", - заявил Зеленский.