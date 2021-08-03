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Зеленский сделал заявление о Крыме: это никогда не будет русской территорией

Новина українською →
Киев, Вторник 03 августа 2021 11:27
Зеленский сделал заявление о Крыме: это никогда не будет русской территорией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Крым никогда не будет русской территорией. Это украинская земля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова президента в интервью телеканалу "Дом".

Он заявил, что люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым, как украинцы.

"Это невозможно привить. Это моя земля. Они не будут здесь. Их поколения не будут здесь рости. Это никогда не будет русской территорией. Нельзя прошить голову татарам и сказать, что сдесь вас не было. Да хоть перепишите историю. Да невозможно! Все они вернутся домой. Вопрос времени", - заявил Зеленский.

Скоро на канале "Дом" выйдет большое интервью с президентом В. Зеленским. На мой взгляд, это программная вещь которая определяет государственную политику по поводу Донбасса и Крыма. Обновляйте!

Posted by Oleksiy Matsuka on Tuesday, August 3, 2021

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Крым становится неподъемным грузом для России.

Отметим, к саммиту Крымской платформы присоединятся 30 стран. А декларация крымского саммита находится на финальной стадии.

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