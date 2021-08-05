Зеленский объяснил, чем грозит Украине российская паспортизация в ОРДЛО
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украина Владимир Зеленский заявил, что выдача российских паспортов жителям ОРДЛО угрожает тем, что Россия может забрать Донбасс, так же как и Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Дом".
"Что касается России по паспортизации. Россия нарушает международное право. Чем паспортизация (на Донбассе - ред.) отличается от паспортизации в Крыму? Да ни чем. Сначала ты раздаешь паспорта РФ, а затем заходишь и говоришь: я защищаю свое население. Вот чем это опасно", - заявил он.