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Зеленский объяснил, чем грозит Украине российская паспортизация в ОРДЛО

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Четверг 05 августа 2021 19:04
Зеленский объяснил, чем грозит Украине российская паспортизация в ОРДЛО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украина Владимир Зеленский заявил, что выдача российских паспортов жителям ОРДЛО угрожает тем, что Россия может забрать Донбасс, так же как и Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Дом".

"Что касается России по паспортизации. Россия нарушает международное право. Чем паспортизация (на Донбассе - ред.) отличается от паспортизации в Крыму? Да ни чем. Сначала ты раздаешь паспорта РФ, а затем заходишь и говоришь: я защищаю свое население. Вот чем это опасно", - заявил он.

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Владимир Зеленский Донбасс
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