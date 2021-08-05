Сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от Путина, - Зеленский
На сегодняшний день возвращение Донбасса на 90% зависит от президента РФ Владимира Путина. Это должны понимать жители ОРДЛО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу "Дом".
"Сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и деоккупации наших территорий зависит от одного человека (Путина - ред.) и люди на Донбассе должны это понимать", - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что для решения конфликта на Донбассе нужна политическая воля. "С нашей стороны она абсолютно есть", - отметил он.
"Все в большей части зависит от президента РФ. Мы с ним договорились о КПВВ, мы построили, открыли. Потом мы открыли все КПВВ, а с их стороны, вот в чем проблема", - уточнил Зеленский.
Напомним, в интервью Зеленский призвал жителей ОРДЛО, а также Крыма противостоять оккупации.