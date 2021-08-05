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Сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от Путина, - Зеленский

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Киев, Четверг 05 августа 2021 19:38
Сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от Путина, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На сегодняшний день возвращение Донбасса на 90% зависит от президента РФ Владимира Путина. Это должны понимать жители ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу "Дом".

"Сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и деоккупации наших территорий зависит от одного человека (Путина - ред.) и люди на Донбассе должны это понимать", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что для решения конфликта на Донбассе нужна политическая воля. "С нашей стороны она абсолютно есть", - отметил он.

"Все в большей части зависит от президента РФ. Мы с ним договорились о КПВВ, мы построили, открыли. Потом мы открыли все КПВВ, а с их стороны, вот в чем проблема", - уточнил Зеленский.

Напомним, в интервью Зеленский призвал жителей ОРДЛО, а также Крыма противостоять оккупации.

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