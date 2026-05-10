Круїзний лайнер зі спалахом хантавірусу прибув на Тенерифе, медики проводять перевірку

За словами іспанських посадовців, пасажири, які не виявляли ознак інфекції, проходять тестування в іспанських медиків, щоб переконатися у відсутності симптомів, після чого їх доправлять на берег на невеликих човнах.

Потім автобуси доставлять пасажирів до головного аеропорту іспанського острова, де вони сідатимуть на літаки, які прямують до їхніх країн.

За інформацією ЗМІ, судно вже оглянули профільні експерти після його прибуття до порту.

За результатами інспекції, на борту не виявили гризунів, через яких раніше виникли побоювання щодо санітарної безпеки лайнера.

Після завершення медичного контролю влада має розпочати організовану висадку пасажирів найближчим часом.