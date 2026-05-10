Круизный лайнер со вспышкой хантавируса прибыл на Тенерифе, медики проводят проверку

Круизный лайнер MV Hondius, на котором вспыхнула смертельная эпидемия хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт на Тенерифе. Испанские медики поднялись на борт, чтобы провести финальную проверку перед началом высадки пассажиров.
По словам испанских чиновников, пассажиры, которые не проявляли признаков инфекции, проходят тестирование у испанских медиков, чтобы убедиться в отсутствии симптомов, после чего их доставят на берег на небольших лодках.
Затем автобусы доставят пассажиров в главный аэропорт испанского острова, где они будут садиться на самолеты, следующие в их страны.
По информации СМИ, судно уже осмотрели профильные эксперты после его прибытия в порт.
По результатам инспекции, на борту не обнаружили грызунов, из-за которых ранее возникли опасения относительно санитарной безопасности лайнера.
После завершения медицинского контроля власти должны начать организованную высадку пассажиров в ближайшее время.
Напомним, круизный лайнер MV Hondius вынужденно остановился у побережья Кабо-Верде из-за вспышки хантавируса, который уже привел к гибели по меньшей мере трех человек.
По данным СМИ, на борту подтвержден один лабораторный случай инфекции, еще пять человек находятся под подозрением.
Круиз стартовал 20 марта в Аргентине и должен был завершиться 4 мая. На момент инцидента на судне находилось около 150 пассажиров.
Первым заболел и умер 70-летний гражданин Нидерландов. Впоследствии его 69-летняя жена также умерла в больнице в Йоханнесбурге во время подготовки к эвакуации. Третий погибший - также гражданин Нидерландов, его тело остается на борту судна.
Известно, что среди экипажа есть пятеро граждан Украины. Признаков заболевания у них не обнаружили.
Также мы писали, что 14 испанцев, которые путешествовали на судне и могли контактировать с хантавирусом, обязали пройти принудительную изоляцию. Соответствующее решение принял суд в Мадриде по запросу правительства.
Лайнер после нескольких дней стоянки возле Кабо-Верде направился к Канарским островам Испании. По прибытии судна проводят медицинское обследование всех пассажиров и членов экипажа.
Все пассажиры лайнера, на котором произошла смертельная вспышка хантавируса, считаются лицами, которые контактировали с зараженными людьми.
Кроме того, СМИ сообщали, что десятки потенциально инфицированных пассажиров круизного лайнера MV Hondius разъехались по своим странам еще до обнаружения вспышки хантавируса. Их не осмотрели врачи.