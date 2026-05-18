Головна » Новини » У світі

Круїзний лайнер із хантавірусом закінчить свій шлях у Роттердамі

06:08 18.05.2026 Пн
Чи готові в Роттердамі до прибуття?
Едуард Ткач
Круїзний лайнер із хантавірусом закінчить свій шлях у Роттердамі Фото: лайнер Hondius (Вікіпедія/Stefan Brending
Круїзний лайнер MV Hondius, який постраждав від хантавірусу, сьогодні вранці повинен буде пришвартуватися в порту Роттердама. Це буде його кінцевий пункт призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що голландська влада запровадила заходи з карантину для 25 членів екіпажу та двох працівників, які залишаються на борту.

Також згідно із заявою місцевої влади, для частини членів екіпажу, які не є громадянами Нідерландів, було створено карантинні центри. Але поки неясно, чи залишаться вони там на весь 42-денний карантинний період.

Деякі громадяни Нідерландів витягли занепокоєння з приводу прибуття судна в Роттердам. Вони побоюються, що люди не зможуть дотримуватися правил картини, але сказали агентству Reuters, що не очікують нової пандемії.

Що передувало

Нагадаємо, 2 травня судно MV Hondius село зупинилося біля мису Верде, свого передбачуваного кінцевого пункту призначення, після того, як влада заборонила пасажирам висадку на берег через спалах захворювання на хантавірус.

ВООЗ і ЄС звернулися до Іспанії з проханням організувати евакуацію на Канарських островах, після чого судно вирушило в Роттердам із мінімальним екіпажем і двома додатковими медпрацівниками.

Спочатку на борту розкішного круїзного лайнера перебувало близько 150 пасажирів і членів екіпажу з 23 країн. Але 2 травня Всесвітня організація охорони здоров'я вперше дізналася про спалах захворювань серед пасажирів.

Від початку спалаху хантавірусу померло троє людей: подружня пара з Нідерландів і громадянин Німеччини.

30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
