Круизный лайнер с хантавирусом закончит свой путь в Роттердаме
Круизный лайнер MV Hondius, который пострадал от хантавируса, сегодня утром должен будет пришвартоваться в порту Роттердама. Это будет его конечный пункт назначения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Известно, что голландские власти по носили меры по карантину для 25 членов экипажа и двух работников, которые остаются на борту.
Также согласно заявлению местных властей, для части членов экипажа, которые не являются гражданами Нидерландов, были созданы карантинные центры. Но пока неясно, останутся ли они там на весь 42-дневный карантинный период.
Некоторые граждане Нидерландов вытащили обеспокоенность по поводу прибытия судна в Роттердам. Они опасаются, что люди не смогут соблюдать правила картина, но сказали агентству Reuters, что не ожидают новой пандемии.
Что предшествовало
Напомним, 2 мая судно MV Hondius село остановилось у мыса Верде, своего предполагаемого конечного пункта назначения, после того, как власти запретили пассажирам высадку на берег из-за вспышки заболевания хантавирусом.
ВОЗ и ЕС обратились к Испании с просьбой организовать эвакуацию на Канарских островах, после чего судно отправилось в Роттердам с минимальным экипажем и двумя дополнительными медработниками.
Изначально на борту роскошного круизного лайнера находилось около 150 пассажиров и членов экипажа из 23 стран. Но 2 мая Всемирная организация здравоохранения впервые узнала о вспышке заболеваний среди пассажиров.
С начала вспышки хантавируса скончались три человека: супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии.