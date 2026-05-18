Круизный лайнер с хантавирусом закончит свой путь в Роттердаме

Круизный лайнер MV Hondius, который пострадал от хантавируса, сегодня утром должен будет пришвартоваться в порту Роттердама. Это будет его конечный пункт назначения.

Известно, что голландские власти по носили меры по карантину для 25 членов экипажа и двух работников, которые остаются на борту.

Также согласно заявлению местных властей, для части членов экипажа, которые не являются гражданами Нидерландов, были созданы карантинные центры. Но пока неясно, останутся ли они там на весь 42-дневный карантинный период.

Некоторые граждане Нидерландов вытащили обеспокоенность по поводу прибытия судна в Роттердам. Они опасаются, что люди не смогут соблюдать правила картина, но сказали агентству Reuters, что не ожидают новой пандемии.