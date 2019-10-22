Крушение вертолета и выход Гладковского из СИЗО: новости за 21 октября

В Полтавской области разбился вертолет, погиб экс-министр Кутовой

Вблизи села Тарасенково Оржицкого района (Полтавская область) разбился вертолет "Робинсон - 44". В крушении погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

Гладковский вышел из СИЗО (видео)

Бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский вышел из СИЗО после внесения за него залога. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. На Гладковского надели электронный браслет.

Зеленский прибыл в Японию (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом. В частности, украинский президент примет участие в церемонии интронизации (возведения на престол) императора Японии Нарухито. Владимира Зеленского сопровождает супруга Елена

Сивохо стал советником секретаря СНБО

Известный шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сивохо в Facebook. По его словам, его назначили советником по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

У Путина не видят продвижения по подготовке саммита в нормандском формате

Помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия не видит особого продвижения по подготовке саммита в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. По словам Ушакова, их беспокоит ситуация, которая создалась после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

В КГГА назвали причину загрязнения воздуха в Киеве

В Киеве фиксируют превышение количества опасных веществ в воздухе вдоль проезжих частей со скоплением автотранспорта. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук, передает корреспондент РБК-Украина. По словам Ткачука, загрязнение воздуха в Киеве фиксируют в местах, где наблюдаются большие пробки. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что официальных данных об аномальном загрязнении воздуха в Киеве нет.

Скандал "Квартала 95" (видео)

Квартал 95 попал в громкий скандал из-за того, что на очередном выпуске шоу юмористы спели песню про поджег дома бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. К артистам также присоединился хор имени Григория Веревки. На скандальный номер отреагировал Владимир Зеленский. Появились комментарии Гонтаревой, Коломойского и лидеров общественного мнения Также скандальную ситуацию прокомментировали сами "квартальцы".