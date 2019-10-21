Сивохо стал советником секретаря СНБО

Сивохо стал советником по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса
Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сивохо в Facebook.
По его словам, его назначили советником по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
"Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", - отметил Сивохо.
СНБО. Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для...Опубліковано Сергеєм Сивохо Понеділок, 21 жовтня 2019 р.
Отметим, ранее шоумен принимал участие в парламентских выборах, однако проиграл на одном из округов Донбасса кандидату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Напомним, 21 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Демедюка замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Кроме того, президент внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он ввел в персональный состав СНБО нового секретаря СНБО Алексея Данилова, председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, заместителя председателя СБУ - начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владислава Бухарева.