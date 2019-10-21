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Сивохо стал советником секретаря СНБО

Новости » Политика    21.10.2019 - 15:32
Сивохо стал советником секретаря СНБО
Фото: Сергей Сивохо (wikipedia.org)

Сивохо стал советником по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса

Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сивохо в Facebook.

По его словам, его назначили советником по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

"Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", - отметил Сивохо.

СНБО. Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для...

Опубліковано Сергеєм Сивохо Понеділок, 21 жовтня 2019 р.

Отметим, ранее шоумен принимал участие в парламентских выборах, однако проиграл на одном из округов Донбасса кандидату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, 21 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Демедюка замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, президент внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он ввел в персональный состав СНБО нового секретаря СНБО Алексея Данилова, председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, заместителя председателя СБУ - начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владислава Бухарева.

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