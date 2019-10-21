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Гончарук: официальных данных об аномальном загрязнении в Киеве нет

Новости » Общество    21.10.2019 - 12:06
Гончарук: официальных данных об аномальном загрязнении в Киеве нет
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук прокомментировал информацию о загрязнении воздуха в Киеве

На сегодняшний день украинское правительство не располагает официальными данными об аномальном загрязнении воздуха в Киеве или других регионах. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Гончарук прокомментировал сообщения о том, что в Киеве наблюдается аномальное загрязнение воздуха.

"Предварительно, мне доложили, что, по официальным данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается. Качество воздуха находится в пределах ПДК. Но с учетом того, что информация появилась, мы разбираемся и в ближайшее время выйдем с отдельной коммуникацией. Официального подтверждения и данных, которые бы давали возможность говорить, что с воздухом что-то не так, у меня нет", - заявил Гончарук.

Отметим, в Киевской городской государственной администрации сообщили, что отследить уровень загрязнения воздуха в Киеве можно на карте CityScale.

Гончарук: официальных данных об аномальном загрязнении в Киеве нет

Фото: карта источников загрязнения в Киеве (cityscale.com.ua)

Напомним, ранее Styler сообщал, что в Киеве зафиксирован наивысший показатель уровня загрязнения воздуха среди других городов Украины.

Ранее также сообщалось, что загрязнение воздуха за год повлекло 400 тысяч преждевременных смертей в Европе.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве растет из-за жары
Новости Украины Алексей Гончаренковоздухзагрязнение
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