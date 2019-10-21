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В Полтавской области разбился вертолет, есть погибший

Новости » Происшествия    21.10.2019 - 17:46
В Полтавской области разбился вертолет, есть погибший
Фото: В Полтавской области разбился вертолет (mvs.gov.ua)

Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область

Вблизи села Тарасенково Оржицкого района (Полтавская область) разбился вертолет "Робинсон - 44", в результате чего погиб 1 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВС).

Сообщается, что происшествие произошло 21 октября в 16:00. Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область.

На месте происшествия работают 4 спасателя и 1 ед. техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Полтавской области разбился вертолет, есть погибший

Фото: В Полтавской области разбился вертолет (mvs.gov.ua)

Напомним, 4 октября вблизи международного аэропорта "Львов" совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12. Самолет исчез с радаров за 13 км до аэропорта. Спасатели обнаружили Ан-12 за 1,5 км до взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента погибли пять человек экипажа, трем удалось выжить.

Также РБК-Украина сообщало, что что по факту аварии самолета во Львове полиция открыла уголовное производство.

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