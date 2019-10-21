Фото: Олег Гладковский (РБК-Украина)

Гладковского отпустили после внесения за него залога

Бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский вышел из СИЗО после внесения за него залога. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На Гладковского надели электронный браслет. В ближайшее время экс-заместитель секретаря СНБО планирует провести брифинг для прессы.

Отметим, что сегодня за Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

До этого генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что даже в случае внесения залога за Олега Гладковского его укрывательство от правоохранителей будет невозможным.

РБК-Украина писало, что Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО в виде ареста с возможностью выхода под залог.

Гладковского подозревают в том, что на должности в СНБО он лоббировал оборонный контракт для своей компании "Богдан Моторс". Кроме того, НАБУ установило, что он не задекларировал доходы супруги, полученные от сдачи в аренду элитной недвижимости, на сумму свыше 150 тыс. долларов.

Как сообщалось ранее, Гладковского задержали 17 октября за попытку покинуть Украину. По данным НАБУ, ему отказали в вылете из аэропорта "Борисполь", после чего экс-замсекретаря СНБО был задержан в ресторане.